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В «Лукойле» сообщили о состоянии топ-менеджера Маганова перед смертью
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com
О состоянии главы совета директоров «Лукойла» Равиля Маганова перед смертью сообщили в официальном пресс-релизе нефтяной компании. Представители «Лукойла» уточнили, что топ-менеджер скончался после длительной болезни.
«C глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни Председатель Совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" Равиль Маганов. Равиль Ульфатович внес неоценимый вклад не только в развитие компании, но и всей российской нефтегазовой отрасли», — сказано в пресс-релизе.
Маганов погиб утром четверга, 1 сентября. Топ-менеджер нефтяной компании выпал из окна ЦКБ. Позднее стало известно, что у него были диагностированы проблемы с сердцем и депрессия.