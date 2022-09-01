В «Лукойле» сообщили о состоянии топ-менеджера Маганова перед смертью

О состоянии главы совета директоров «Лукойла» Равиля Маганова перед смертью сообщили в официальном пресс-релизе нефтяной компании. Представители «Лукойла» уточнили, что топ-менеджер скончался после длительной болезни.

«C глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни Председатель Совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" Равиль Маганов. Равиль Ульфатович внес неоценимый вклад не только в развитие компании, но и всей российской нефтегазовой отрасли», — сказано в пресс-релизе.

Маганов погиб утром четверга, 1 сентября. Топ-менеджер нефтяной компании выпал из окна ЦКБ. Позднее стало известно, что у него были диагностированы проблемы с сердцем и депрессия.