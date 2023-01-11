Стало известно о состоянии мальчика после нападения матери с ножом в Подмосковье

Семилетний мальчик из Подмосковья, на которого с ножом напала мать, пришел в себя в больнице. О состоянии ребенка после ранения стало известно из Telegram-канала детского омбудсмена Московкой области Ксении Мишоновой.

«У него тяжелые повреждения внутренних органов, но все мы надеемся на детский организм, что он справится. Впереди длительное лечение и реабилитация», — сообщила омбудсмен. Она добавила, что по факту случившегося назначены экспертизы, мать мальчика намерены лишить родительских прав.

Ранее стало известно, что в городском округе Коломна 23-летняя женщина нанесла семилетнему сыну удар ножом в область живота. Ребенка госпитализировали с колото-резаным ранением передней брюшной стенки.