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11:33, 11 января 2023
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Стало известно о состоянии мальчика после нападения матери с ножом в Подмосковье

Стало известно о состоянии мальчика после нападения матери с ножом в Подмосковье
Фото: Telegram-канал «Осторожно! Дети»

Семилетний мальчик из Подмосковья, на которого с ножом напала мать, пришел в себя в больнице. О состоянии ребенка после ранения стало известно из Telegram-канала детского омбудсмена Московкой области Ксении Мишоновой.

«У него тяжелые повреждения внутренних органов, но все мы надеемся на детский организм, что он справится. Впереди длительное лечение и реабилитация», — сообщила омбудсмен. Она добавила, что по факту случившегося назначены экспертизы, мать мальчика намерены лишить родительских прав.

Ранее стало известно, что в городском округе Коломна 23-летняя женщина нанесла семилетнему сыну удар ножом в область живота. Ребенка госпитализировали с колото-резаным ранением передней брюшной стенки.

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