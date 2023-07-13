В Главном Ботаническом саду Москвы высадят сотни молодых дубов
В Главном Ботаническом саду имени Н.В. Цицина высадят сотни молодых дубов.
В заповедной дубраве на территории Главного Ботанического сада имени Н.В. Цицина высадят сотни новых деревьев, что вернет ей исторический облик. Об этом «Мосленте» рассказали в пресс-службе фонда содействия развитию ботанических садов.
Для Московского региона дубравы типичны. Однако сегодня деревья дуба черешчатого, по наблюдениям ученых Главного Ботанического сада, все чаще усыхают. Под угрозой оказалась и знаменитая Русская дубрава — участок в самом центре Главного Ботанического сада, площадь которого занимает 22 гектара.
Ведущие дендрологи Ботанического сада обнаружили, что 80 процентов дубов, возраст которых составляет 150-300 лет, на этой территории погибли
Проект восстановления дубравы стартовал в феврале 2023 года. Сначала территорию необходимо очистить от погибших деревьев, растений и кустарников, попавших туда инвазивно, а затем высадить молодые дубы. Саженцы выращены из желудей здешних же деревьев.
После того, как закончится период гнездования птиц, работа проекта «Русская дубрава» возобновится: в августе его участники продолжат расчистку территории. А уже в сентябре начнутся высадки молодых дубов — ожидается, их будет минимум триста. Также планируется расчистить еще два-три гектара, что позволит увеличить посадку до тысячи дубов.
Научный совет Ботанического сада обратил внимание на тревожную ситуацию и принял решение о восстановлении дубравы, а наш Фонд поддержал идею. Проект получил живой отклик от компаний и волонтеров. За три месяца к участию в проекте присоединились 1,5 тысячи волонтеров. Каждую субботу они приезжали работать в дубраве, расчищать ее, таскали бревна, перерабатывали их в щепу. С их помощью удалось расчистить около гектара территории. Уже в сентябре будут высажены первые деревья.
директор Фонда содействия развитию ботанических садов
Александра Щербакова
Всего в Ботаническом саду появится 4,5 тысячи дубов, выращенных в питомнике Главного Ботанического сада. После этого в течение трех лет дендрологи Фонда и научные сотрудники Главного Ботанического сада будут наблюдать за приживаемостью этих деревьев, ухаживать за растениями, убирать сорняки.
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