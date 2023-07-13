В Главном Ботаническом саду Москвы высадят сотни молодых дубов

В заповедной дубраве на территории Главного Ботанического сада имени Н.В. Цицина высадят сотни новых деревьев, что вернет ей исторический облик. Об этом «Мосленте» рассказали в пресс-службе фонда содействия развитию ботанических садов.

Для Московского региона дубравы типичны. Однако сегодня деревья дуба черешчатого, по наблюдениям ученых Главного Ботанического сада, все чаще усыхают. Под угрозой оказалась и знаменитая Русская дубрава — участок в самом центре Главного Ботанического сада, площадь которого занимает 22 гектара.