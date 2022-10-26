Стакан воды для «соцработника» обошелся москвичке в сотни тысяч рублей
Пожилая москвичка откликнулась на просьбу лжесоцработника о стакане воды, и это обошлось ей потерей сотен тысяч рублей, сообщает «МВД Медиа».
«В столичную полицию обратилась 85-летняя жительница Москвы с заявлением о краже денег. Пропажу сбережений женщина обнаружила после ухода социального работника, который приходил к ней домой», — говорится в сообщении.
По данным полиции, мошенник сообщил пенсионерке, что ей положена денежная компенсация, и попросил сдачу с пятитысячной купюры. А когда та достала конверт с деньгами, попросил у женщины стакан воды. Хозяйка отошла на кухню, а лжесоцработник сбежал с конвертом. В нем было более 320 тысяч рублей.
По подозрению в преступлении задержан 51-летний ранее судимый мужчина без определенного места жительства. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Фигурант арестован.
Ранее в Москве раскрыли схему мошенничества под предлогом помощи военным.