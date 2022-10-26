Стакан воды для «соцработника» обошелся москвичке в сотни тысяч рублей

Пожилая москвичка откликнулась на просьбу лжесоцработника о стакане воды, и это обошлось ей потерей сотен тысяч рублей, сообщает «МВД Медиа».

«В столичную полицию обратилась 85-летняя жительница Москвы с заявлением о краже денег. Пропажу сбережений женщина обнаружила после ухода социального работника, который приходил к ней домой», — говорится в сообщении.