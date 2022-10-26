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12:07, 26 октября 2022
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Стакан воды для «соцработника» обошелся москвичке в сотни тысяч рублей

Стакан воды для «соцработника» обошелся москвичке в сотни тысяч рублей
Кадр: Telegram-канал «МВД Медиа»

Пожилая москвичка откликнулась на просьбу лжесоцработника о стакане воды, и это обошлось ей потерей сотен тысяч рублей, сообщает «МВД Медиа».

«В столичную полицию обратилась 85-летняя жительница Москвы с заявлением о краже денег. Пропажу сбережений женщина обнаружила после ухода социального работника, который приходил к ней домой», — говорится в сообщении.

По данным полиции, мошенник сообщил пенсионерке, что ей положена денежная компенсация, и попросил сдачу с пятитысячной купюры. А когда та достала конверт с деньгами, попросил у женщины стакан воды. Хозяйка отошла на кухню, а лжесоцработник сбежал с конвертом. В нем было более 320 тысяч рублей.

По подозрению в преступлении задержан 51-летний ранее судимый мужчина без определенного места жительства. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Фигурант арестован.

Ранее в Москве раскрыли схему мошенничества под предлогом помощи военным.

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