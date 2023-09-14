Сотрудница столичного кафе попыталась покончить с собой на рабочем месте

22-летняя уборщица кафе «Шоколадница» на Фестивальной улице совершила попытку суицида на рабочем месте. Женщину обнаружили в подсобке заведения, сообщает Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Сотрудницу заведения спас менеджер, услышавший крики пострадавшей. Россиянку доставили в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Ранее в Москве попыталась покончить с собой звезда фильма «Все умрут, а я останусь» Ольга Шувалова. Артистку доставили в больницу, где она призналась медикам в суицидальных намерениях.