14:14, 14 сентября 2023
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Сотрудница столичного кафе попыталась покончить с собой на рабочем месте
Сотрудница московской «Шоколадницы» совершила попытку суицида на рабочем месте.
Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»
22-летняя уборщица кафе «Шоколадница» на Фестивальной улице совершила попытку суицида на рабочем месте. Женщину обнаружили в подсобке заведения, сообщает Telegram-канале «Осторожно, Москва».
Сотрудницу заведения спас менеджер, услышавший крики пострадавшей. Россиянку доставили в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
Ранее в Москве попыталась покончить с собой звезда фильма «Все умрут, а я останусь» Ольга Шувалова. Артистку доставили в больницу, где она призналась медикам в суицидальных намерениях.