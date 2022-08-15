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Раскрыты подробности сотрудничества зоозащитников с программой реновации

Раскрыты подробности сотрудничества зоозащитников с программой реновации
Фото: Madeline Bowen / Unsplash

О сотрудничестве с фондом реновации «Мосленте» рассказала директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева. Она отметила, что столичные зоозащитники уже несколько лет взаимодействуют с городской программой.

«Обследовав дома, которые вот-вот начнут сносить, мы эвакуируем оттуда бездомных животных. После лечения и стерилизации в ветеринарных клиниках они отправляются в мини-приют открытого типа — Котобюро, где живут до пристройства в семью. Там благодаря гостям животные быстрее социализируются и забывают свою прошлую, страшную жизнь на улице», — раскрыла подробности Дмитриева.

Спикер пояснила, что указанные договоренности не подразумевают финансирования. Проект существует за счет пожертвований от обычных людей.

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