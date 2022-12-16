В Москве сотрудник аэропорта украл из чемоданов пассажиров 21 миллион рублей

В Москве укравшего 21 миллион рублей из чемоданов пассажиров сотрудника аэропорта «Шереметьево» приговорили к трем годам лишения свободы, сообщает в четверг, 15 декабря, Московская межрегиональная транспортная Прокуратура.

«Суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год (…) условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в пресс-релизе о приговоре по делу о краже.

По данным обвинения, подтвержденным в суде, в июле 2022 года подсудимый при загрузке багажа в самолет рейса «Москва – Бишкек» похитил из двух чемоданов пассажиров 21 миллион рублей. Его задержали в тот же день, а деньги изъяли. В итоге сотрудника аэропорта обвинили по пункту «б» части 4 статьи 158 УК России («Кража чужого имущества в особо крупном размере»).

Ранее в Москве пытавшийся вскрыть молотком банкомат мужчина попал на видео. В банкомате находилось 2,5 миллиона рублей.