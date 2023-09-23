Сотрудник секс-шопа в Москве украл более ста тысяч рублей у руководства

Более ста тысяч рублей выманил у руководства сотрудник секс-шопа «Розовый кролик» в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. Работник попросил деньги на допфинансирование и украл их.

Мужчина устроился работать в магазин год назад. Сперва он работал уличным маскотом торговой точки, но затем получил повышение до мастера по ремонту секс-игрушек. Он предложил начальству выделить деньги на инструменты и дизайнеров листовок. Получив средства, мошенник уехал в другой город.

Выяснилось, что россиянин работал в «Розовом кролике» под чужим именем. Кроме того, ранее он был судим. Руководство магазина собирается обратиться в полицию по факту инцидента, сообщил Mash.

Ранее в Подмосковье начальник отдела складской логистики торговой фирмы украл 122 пылесоса.