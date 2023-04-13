Сотрудники московского магазина пожарили шашлык на улице и попали на видео

В ролике видно, как один из работников жарит мясо на мангале во дворе магазина. За процессом готовки наблюдает его коллега. В группе уточнили, что видео снято на Мячковском бульваре.

Поведение сотрудников оценили в комментариях. «Сегодня плюс 17, погода шепчет», «А что, молодцы», «Ничего плохого не вижу», — написали пользователи сети. Однако некоторые напомнили, что за приготовление шашлыка в неположенных местах можно получить штраф.

Ранее москвичи поспорили о жарке шашлыков под окнами многоэтажек. Некоторые заявили, что за неимением у горожан собственных участков земли, во дворах должно быть разрешено готовить еду.