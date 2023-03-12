Сотрудники Росгвардии в Москве задержали пришедшего с пистолетом в школу мужчину
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, пришедшего с пистолетом в школу на улице Пестеля.
Сотрудники столичной Росгвардии задержали мужчину, который пришел с пистолетом в школу на улице Пестеля. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе московского управления службы.
Как сообщили правоохранители, 29-летний житель столицы вошел в здание учебного заведения с пистолетом и металлической трубой и начал неадекватно себя вести. Через некоторое время он скрылся в неизвестном направлении, однако позже его задержали.
Сам мужчина на допросе заявил, что искал отделение полиции, чтобы заявить о том, что его преследуют. Наличие оружия он объяснил самообороной.
Ранее 16-летний подросток пронес в школу на юго-западе Москвы пистолет с патронами. Педагог забрала у школьника оружие и вызвала полицию, с несовершеннолетним провели беседу.