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01:52, 12 марта 2023
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Сотрудники Росгвардии в Москве задержали пришедшего с пистолетом в школу мужчину

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, пришедшего с пистолетом в школу на улице Пестеля.

Сотрудники Росгвардии в Москве задержали пришедшего с пистолетом в школу мужчину
Кадр: пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве

Сотрудники столичной Росгвардии задержали мужчину, который пришел с пистолетом в школу на улице Пестеля. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе московского управления службы.

Как сообщили правоохранители, 29-летний житель столицы вошел в здание учебного заведения с пистолетом и металлической трубой и начал неадекватно себя вести. Через некоторое время он скрылся в неизвестном направлении, однако позже его задержали.

Сам мужчина на допросе заявил, что искал отделение полиции, чтобы заявить о том, что его преследуют. Наличие оружия он объяснил самообороной.

Ранее 16-летний подросток пронес в школу на юго-западе Москвы пистолет с патронами. Педагог забрала у школьника оружие и вызвала полицию, с несовершеннолетним провели беседу.

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