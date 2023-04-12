Совет Федерации одобрил изменения в законе о воинской обязанности

На прошедшем в среду, 12 апреля, заседании члены Совета Федерации одобрили внесение изменений в статью 31 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». «За» проголосовало 163 сенатора, при одном голосе «против». Заседание транслировалось на сайте Совета Федерации Федерального собрания РФ.

Согласно принятым изменениям, поставленным на воинский учет без личной явки в военный комиссариат мужчинам при необходимости могут направляться повестки, в том числе в электронной форме, для сверки сведений. В создаваемом Минцифры реестре, оператором которого будет Министерство обороны, начнут вносить мужчин с 17 лет.

Получившим повестку гражданам ограничивается выезд из России до явки в военкомат. Электронная повестка считается врученной под расписку с момента ее размещения в личном кабинете на сайте Госуслуг.

Явиться в военкомат нужно в течение 20 дней после получения повестки. В противном случае человек теряет право на самозанятость или создание ИП, получение кредитов, регистрацию недвижимости и автомобиля, а также управление транспортным средством. Решение принимается автоматически. Чтобы снять запреты, нужно явиться в военкомат.

МВД теперь обязано информировать военкоматы о местонахождении и статусе стоящих на воинском учете мужчин и тех, кто на воинский учет не встал. Полиция получает право разыскивать и задерживать уклонистов, вручать не состоящим на воинском учете гражданам направления в военкоматы.

ФНС, ЦИК, пенсионный фонд, следственные органы, суды, вузы, медицинские организации, Минпросвещения, региональные власти, федеральные органы власти и любые госорганы, а также работодатели теперь обязаны предоставлять в военные комиссариаты все данные о гражданах.

В случае, если у военкомата есть основание приписать гражданина в запас, это будет сделано без личного визита мужчины. О постановке или снятии с воинского учета, а также об изменении статуса граждан будут информировать через личный кабинет на сайте Госуслуг.

Ранее внесение изменений в статью 31 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» одобрила Государственная Дума.