Советский секс-символ вспомнил о своем самом счастливом времени

Студенчество самыми счастливым временем назвал в беседе с «Мослентой» актер Андрей Соколов.

«Практически у каждого актера самое счастливое время — студенческое. Когда тебя носят на руках, поддерживают, выращивают крылья…» — сказал артист.

Соколов отметил, что поступал во все театральные вузы, но рад был оказаться именно в Щукинском театральном училище. В учебном заведении ему нравился формат, в котором студенты учатся у всех мастеров, а не у одного или нескольких.

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