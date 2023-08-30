00:17, 30 августа 2023
1 мин.
Советский секс-символ вспомнил о своем самом счастливом времени
Актер Андрей Соколов назвал студенчество самыми счастливым временем.
Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com
Студенчество самыми счастливым временем назвал в беседе с «Мослентой» актер Андрей Соколов.
«Практически у каждого актера самое счастливое время — студенческое. Когда тебя носят на руках, поддерживают, выращивают крылья…» — сказал артист.
Соколов отметил, что поступал во все театральные вузы, но рад был оказаться именно в Щукинском театральном училище. В учебном заведении ему нравился формат, в котором студенты учатся у всех мастеров, а не у одного или нескольких.
Ранее певица Нюша поделилась необычными воспоминаниями о детстве в Москве.