Финансист дала актуальные на сегодня советы по инвестированию

Актуальные на сегодня советы по инвестированию дала беседе с «Мослентой» финансовый аналитик, частный инвестор, автор блога о криптовалюте и финансах Анастасия Аксенова. Она рассказала, что сейчас инвестирование на долгий срок может быть невыгодным, поэтому нужно управлять капиталом активно.

«Активное управление капиталом подразумевает, что вы покупаете определенные активы на локальных просадках и продаете на их локальном росте. Но стоит отметить, что такая стратегия подразумевает, что вы хорошо разбираетесь в специфике инструмента, в который инвестируете или которым торгуете», — предупредила эксперт. Если у вас нет знаний в областях финансовых рынков, то не стоит заниматься самостоятельным инвестированием — риск потерять деньги становится крайне высоким.

По ее словам, альтернативой активному управлению капиталом может служить приобретение физических активов: недвижимости, земли, предметов роскоши/искусства или автомобилей. Но перед их покупкой стоит определить горизонт инвестирования и провести детальный анализ вложений — посмотреть динамику цен за последнее время, оценить ликвидность предметов/объектов и обязательно проанализировать риски их приобретения: страновые, политические, экономические.

Если же капитал объективно маленький и не позволяет инвестировать в подобные активы — самое время вкладывать в себя или свои проекты для того, чтобы увеличить активный доход и сформировать больший капитал, продолжила Аксенова.

«Вложите деньги в свое собственное обучение, приобретение новых навыков, которые вы сможете потом монетизировать», — рекомендовала специалист.

Ранее Аксенова также назвала три правила развития финансовой грамотности.