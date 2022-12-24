Инвестор назвала три правила развития финансовой грамотности

Три правила развития финансовой грамотности назвала «Мосленте» финансовый консультант, частный инвестор и автор блога о криптовалюте и финансах Анастасия Аксенова. Эксперт предупредила, что неумение грамотно распоряжаться деньгами грозит материальными сложностями при потере дохода и не позволяет строить долгосрочные планы на жизнь.

«Чтобы научиться составлять финансовые планы и ставить долгосрочные инвестиционные цели, а главное — мыслить категорией капитала, необходимо начать с изучения основных правил финансовой грамотности и аудита уже имеющихся у вас активов, к которым относятся, например, машина, квартира», — порекомендовала Аксенова. Затем можно изучить основы функционирования экономики и инструменты инвестирования, а после составить финансовый и инвестиционный планы.

Кроме того, Аксенова порекомендовала отследить свои установки и паттерны поведения, касающиеся финансов. «Важно понять, как в вашей семье относились к деньгам и тратам, ведь, скорее всего, ваши денежные установки будут слишком схожи с родительскими. Осознав, что вы сейчас думаете о деньгах и поняв, что вас сейчас тормозит, вы сделаете большой шаг вперед к достижению ваших финансовых целей», — пояснила специалист.

Ранее рекомендации по обучению ребенка финансовой грамотности дала сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова. Для начала она порекомендовала показывать детям личный пример.