Автоэксперт дал советы водителям в условиях гололедицы

Советы водителям в условиях гололедицы дал с беседе с «Мослентой» руководитель группы тренеров по безопасному вождению автомобиля Сергей Николаев.

«Нужно держать большую дистанцию на дорогах и не только смотреть внимательно вперед по ходу движения, но и следить за дорогой в зеркала заднего вида. Потому что в случае аварийной ситуации вы можете затормозить на зимней резине, а те, кто не успел "переобуть" машину, просто не успеют вовремя остановиться. Им нужно дать место для маневра — проехать чуть вперед, либо отъехать в сторону», — посоветовал автоэксперт.

В непростых погодных условиях необходимо также соблюдать скоростной режим и минимизировать перемещения из ряда в ряд на дороге. Перед поездкой необходимо очищать стекла и фары, чтобы у самого водителя была хорошая видимость и чтобы его автомобиль на дороге тоже было видно другим водителям. Обязательно нужно поменять резину на зимнюю, возить с собой незамерзающую жидкость и проверить аккумулятор, продолжил специалист.

«Водителям рекомендую надевать солнцезащитные очки, потому что когда на улице солнечно и скользко, на асфальте создается эффект зеркала — яркая солнечная вспышка на дороге в такой момент способна ослепить водителя. Также необходимо иметь очки для ночного видения, обычно они продаются с желтыми стеклами», — отметил собеседник «Мосленты».

В холодное время года на случай непредвиденных ситуаций на дороге специалист порекомендовал возить в багажнике теплую одежду, небольшой набор еды, фонарик, чтобы подавать сигналы, если вдруг машина встала на трассе. Очень важно иметь при себе заряженный внешний аккумулятор для телефона, чтобы максимально долго не терять связь, заключил Николаев.

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