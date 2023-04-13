Пассажир метро угрожал ножом семейной паре из-за отказа сделать совместное фото

Пьяного мужчину, угрожавшего ножом семейной паре, задержали в московском метро. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По словам пострадавших, агрессивный пассажир подошел к мужчине и женщине в вестибюле станции и попросил сделать совместную фотографию. Услышав отказ, россиянин достал нож и начал угрожать супругам. После непродолжительного преследования пассажиров зачинщик конфликта скрылся.

Полицейские задержали злоумышленника на месте происшествия. Им оказался 27-летний житель Подмосковья. У него изъяли нож, доставили задержанного в ОВД. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК России («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), также россиянин привлечен к административной ответственности за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде.

Ранее на видео попала драка в вагоне московского метро. Потасовка с участием 22-летнего жителя Волгодонска и 18-летнего жителя Подмосковья произошла на «фиолетовой» ветке.