«Союзмультфильм» откроет кафе и рестораны в Москве

«Союзмультфильм» запускает новую франшизу в сегменте общепита — «Союзмульткафе», по которой в Москве отроется сеть кафе, ресторанов, фуд-траков и корнер-киосков. Об этом «Коммерсанту» рассказали в анимационной студии.

По имеющейся информации, к 2024 году студия планирует запустить до 30 точек общепита в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Франчайзи смогут использовать образы персонажей из мультфильмов студии в оформлении интерьеров и промоакциях, а также показывать сами мультфильмы.

Покупка франшизы на открытие кафе будет стоить от полутора миллионов рублей с последующей выплатой роялти в семь процентов. Открытие корнер-киоска обойдется франчайзи в 350 тысяч рублей и роялти в шесть процентов.

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