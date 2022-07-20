Создатель памятника Калашникову сравнил скульпторов с казаками

Создатель памятников князю Владимиру и Калашникову скульптор Салават Щербаков в беседе с «Мослентой» сравнил скульпторов с казаками.

«Наши скульпторы, как казаки. Что казаки делали? Они кормили сами себя, пахали землю, но случись война, они тут же готовы были встать в строй. И мы точно так же. Скульпторов у нас никто не содержит. У меня очень много талантливых выпускников, но они выживают в профессиональном смысле только на том, что любят свое дело, свое ремесло, искусство. Все сами», — поделился Щербаков, размышляя о дореволюционных, советских и современных российских монументалистах.

Скульптор добавил, что именно такие люди сохраняют культурное наследие нашей страны.

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