Спасатели достали москвича из раскореженного авто после массового ДТП на МКАД

В результате массовой аварии на МКАД москвича зажало в салоне легкового авто. Освободить его смогли спасатели, сообщает департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

По информации ведомства, авария произошла вечером в четверг, 17 августа, на 64-м километре МКАД. Там столкнулись два микроавтобуса и легковой автомобиль.

Водителю легкового авто потребовалась помощь спасателей. Они деблокировали его и передали медикам для госпитализации.

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