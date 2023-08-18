11:09, 18 августа 2023
1 мин.
Спасатели достали москвича из раскореженного авто после массового ДТП на МКАД
В результате массовой аварии на МКАД москвича зажало в салоне легкового авто.
Фото: Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы»
В результате массовой аварии на МКАД москвича зажало в салоне легкового авто. Освободить его смогли спасатели, сообщает департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
По информации ведомства, авария произошла вечером в четверг, 17 августа, на 64-м километре МКАД. Там столкнулись два микроавтобуса и легковой автомобиль.
Водителю легкового авто потребовалась помощь спасателей. Они деблокировали его и передали медикам для госпитализации.
Ранее последствия столкновения кабриолета с деревом в Москве попали на видео.