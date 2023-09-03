Спасатели достали водителя из искореженной фуры после ДТП в Подмосковье

В результате аварии в подмосковном Солнечногорске водителя зажало в салоне грузовика. Освободить его смогли спасатели, сообщает департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Как рассказали в пресс-службе, грузовой фургон влетел в фуру на светофоре на трассе М-10. От удара салон грузовой машины сильно смяло, но 26-летний водитель остался жив. Спасатели смогли освободить пострадавшего и передали его для осмотра медикам.

Ранее похожий случай произошел после массовой аварии на МКАД.