20:27, 03 сентября 2023
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Спасатели достали водителя из искореженной фуры после ДТП в Подмосковье
В результате аварии в Подмосковье водителя зажало в салоне грузовика.
Фото: Telegram-канал ГКУ МО «Мособлпожспас»
В результате аварии в подмосковном Солнечногорске водителя зажало в салоне грузовика. Освободить его смогли спасатели, сообщает департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
Как рассказали в пресс-службе, грузовой фургон влетел в фуру на светофоре на трассе М-10. От удара салон грузовой машины сильно смяло, но 26-летний водитель остался жив. Спасатели смогли освободить пострадавшего и передали его для осмотра медикам.
Ранее похожий случай произошел после массовой аварии на МКАД.