Операция по спасению бобра в Подмосковье попала на видео

На кадрах видно, как животное, провалившееся в колодец сливной системы, вытаскивают с помощью веревки. Спасателей вызвали на место местные жители, которые не смогли самостоятельно помочь бобру.

«Крупный грызун почувствовал свободу и сразу убежал в кусты, а затем нырнул в воду», — рассказали в ведомстве о состоянии животного после спасения. Из-за инцидента колодец закрыли, уточнили в «Мособлпожспасе».

Ранее на видео попала операция по спасению кота в Москве. Местные жители растянули плед под деревом, на котором застряло животное.