Операция по спасению бобра в Подмосковье попала на видео
Спасатели вытащили упавшего в колодец бобра в деревне Никулино.
Сотрудники «Мособлпожспаса» вытащили упавшего в колодец бобра в подмосковной деревне Никулино. Инцидент попал на видео, опубликованное в Telegram-канале ведомства.
На кадрах видно, как животное, провалившееся в колодец сливной системы, вытаскивают с помощью веревки. Спасателей вызвали на место местные жители, которые не смогли самостоятельно помочь бобру.
«Крупный грызун почувствовал свободу и сразу убежал в кусты, а затем нырнул в воду», — рассказали в ведомстве о состоянии животного после спасения. Из-за инцидента колодец закрыли, уточнили в «Мособлпожспасе».
Ранее на видео попала операция по спасению кота в Москве. Местные жители растянули плед под деревом, на котором застряло животное.