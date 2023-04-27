08:34, 27 апреля 2023
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Операция по спасению кота в Москве попала на видео
Москвичи спасли застрявшего на дереве кота.
Кадр: Telegram-канал «Орехово-Борисово М125»
Операция по спасению кота на юге Москвы попала на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Орехово-Борисово М125».
На кадрах видно, как в ожидании профессиональных спасателей местные жители растянули плед под деревом, на котором застряло животное. По данным канала, в итоге кота удалось снять с высоты.
Поступок москвичей вызвал восхищение у пользователей сети. «Умнички какие», «Аплодирую стоя», «Молодцы», — написали они в Telegram-канале «Что там в Москве?»
Ранее спасатели достали кота с дерева на северо-западе Москвы. Питомца спустили вниз в сумке спустя три часа.