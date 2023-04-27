Операция по спасению кота в Москве попала на видео

На кадрах видно, как в ожидании профессиональных спасателей местные жители растянули плед под деревом, на котором застряло животное. По данным канала, в итоге кота удалось снять с высоты.

Поступок москвичей вызвал восхищение у пользователей сети. «Умнички какие», «Аплодирую стоя», «Молодцы», — написали они в Telegram-канале «Что там в Москве?»

Ранее спасатели достали кота с дерева на северо-западе Москвы. Питомца спустили вниз в сумке спустя три часа.