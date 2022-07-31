Спасение застрявшего в окне кота при помощи швабры попало на видео

На крики кота сбежался весь двор, уточняется на канале. Попытки вызвать МЧС не увенчались успехом: спасатели заявили, что не выезжают по таким «пустякам». Тогда на помощь животному поспешил сосед сверху. Высунувшись из своего окна с длинной шваброй в руках, мужчина помог зверю выбраться из капкана. Собравшаяся под окнами толпа тем временем помогала спасителю с освещением.

Ранее в люберецком ЖК «Самолет» кот застрял на подоконнике 15-го этажа. Питомец оказался заперт снаружи, а его хозяев в это время не было дома. Соседи организовали операцию по спасению питомца.