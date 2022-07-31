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Спасение застрявшего в окне кота при помощи швабры попало на видео

Спасение застрявшего в окне кота при помощи швабры попало на видео
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»

Спасение застрявшего в окне кота при помощи швабры попало на видео. Сделанной одним из очевидцев записью поделился Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

Инцидент произошел в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. В ночное время жителей одной из многоэтажек на улице Новой разбудили громкие крики кота. Животное застряло в оставленном на проветривание окне. Хозяев питомца в это время не было дома.

На крики кота сбежался весь двор, уточняется на канале. Попытки вызвать МЧС не увенчались успехом: спасатели заявили, что не выезжают по таким «пустякам». Тогда на помощь животному поспешил сосед сверху. Высунувшись из своего окна с длинной шваброй в руках, мужчина помог зверю выбраться из капкана. Собравшаяся под окнами толпа тем временем помогала спасителю с освещением.

Ранее в люберецком ЖК «Самолет» кот застрял на подоконнике 15-го этажа. Питомец оказался заперт снаружи, а его хозяев в это время не было дома. Соседи организовали операцию по спасению питомца.

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