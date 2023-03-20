Спасение провалившегося под лед лося в Подмосковье попало на видео
Опубликовано видео спасения лося, провалившегося под лед в Мытищах.
В подмосковных Мытищах лось переходил заледеневший водоем и провалился под воду. Спасение тонувшего животного попало на видео, опубликованное Telegram-каналом Московской областной противопожарно-спасательной службы.
По информации источника, о случившемся в парке «Лосиный остров» спасателям сообщили очевидцы. На место происшествия выехали спасатели и инспекторы национального парка. Они прорубили во льду дорожку. Лось заплыл на очищенный участок, и с помощью веревки его вытянули из воды.
После спасения сохатый еще некоторое время лежал, обессилевший, на льду, но после небольшого отдыха поднялся и ушел в лес. Животному дали кличку Егорка.
Ранее спасение застрявшего головой в заборе пса попало на видео в Подмосковье.