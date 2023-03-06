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10:14, 06 марта 2023
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Спасение застрявшего головой в заборе пса попало на видео в Подмосковье

Спасение застрявшего головой в заборе пса попало на видео в Подмосковье
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»

В подмосковном городском округе Шатура пес просунул голову в чугунные прутья забора и застрял. Спасение собаки попало на видео, опубликованное Telegram-каналом «Подмосковье сегодня».

«В службу 112 обратилась местная жительница, которая рассказала, что ее пес самоедской породы погнался за кошкой и застрял между секциями чугунной ограды», — пишет издание.

Спасатели отогнули прутья забора с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и освободили пса, не причинив ему вреда.

Ранее кинолог, кандидат сельскохозяйственных наук Екатерина Гимазитдинова разъяснила опасность прогулок с собакой без поводка.

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