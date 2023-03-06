Спасение застрявшего головой в заборе пса попало на видео в Подмосковье

В подмосковном городском округе Шатура пес просунул голову в чугунные прутья забора и застрял. Спасение собаки попало на видео, опубликованное Telegram-каналом «Подмосковье сегодня».

«В службу 112 обратилась местная жительница, которая рассказала, что ее пес самоедской породы погнался за кошкой и застрял между секциями чугунной ограды», — пишет издание.