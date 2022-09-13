Город
18:11, 13 сентября 2022
1 мин.

Спасение москвички из горящей квартиры попало на видео

Спасение москвички из горящей квартиры попало на видео
Фото: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Житель района Чертаново спас свою соседку из горящей квартиры во время пожара. Произошедшее попало на видео, выложенное в [Telegram](### https://t.me/ostorozhno_moskva/1603)-канале «Осторожно, Москва». На кадрах мужчина перелезает через балкон, проходит по карнизу дома и подает руку женщине.

По данным столичной прокуратуры, пожар произошел в квартире жилого дома на улице Красного Маяка. Пострадало три человека, им оказывают медицинскую помощь. На место прибыл заместитель Чертановского межрайонного прокурора Станислав Шевченко.

Ранее на видео попал крупный пожар в Подмосковье. Возгорание было локализовано на площади 2500 квадратных метров. К тушению привлекли 45 человек и 16 единиц техники.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.