Спасение москвички из горящей квартиры попало на видео

По данным столичной прокуратуры, пожар произошел в квартире жилого дома на улице Красного Маяка. Пострадало три человека, им оказывают медицинскую помощь. На место прибыл заместитель Чертановского межрайонного прокурора Станислав Шевченко.

Ранее на видео попал крупный пожар в Подмосковье. Возгорание было локализовано на площади 2500 квадратных метров. К тушению привлекли 45 человек и 16 единиц техники.