Московские врачи спасли ребенка с огромной опухолью возле сердца

Врачи детской городской больницы №9 им. Г.Н. Сперанского спасли ребенка с огромной опухолью возле сердца. Об этом сообщает официальный Telegram-канал медицинского учреждения.

«Трехлетний мальчик экстренно был госпитализирован с подозрением на пневмонию. За инфекционным заболеванием пряталась более серьезная проблема — огромное образование заднего средостения (область грудной клетки) размером девять на пять сантиметров», — говорится в сообщении.

Доброкачественная опухоль нарушала работу обоих легких и смещала сердце в другую сторону. Сердце ребенка при этом было меньше в два раза — всего шесть на шесть сантиметров.

По словам детского, торакального хирурга Дмитрия Еремина, маленькому пациенту была проведена торакоскопическая операция — через небольшие проколы ему ввели специальный эндоскопический инструмент, после чего аккуратно обошли сосуды и бескровно выделили опухоль ультразвуковым скальпелем.

Ранее врачи Московского областного онкологического диспансера в подмосковной Балашихе удалили пациентке 12-килограммовую раковую опухоль.