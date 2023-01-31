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03:40, 31 января 2023
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Подмосковные врачи провели уникальную операцию младенцу с «зеркальным» сердцем

Подмосковные врачи провели уникальную операцию младенцу с «зеркальным» сердцем
Фото: Li An / Globallookpress.com

Уникальную операцию младенцу с патологией пищевода и «зеркальным» расположением сердца провели врачи в Московском областном центре охраны материнства (МОЦОМД). Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

Жительнице Подмосковья во время беременности диагностировали внутриутробную патологию плода, при которой пищевод ребенка не имеет связи с желудком. Ситуация осложнялась тем, что сердце ребенка находится с правой стороны. Врачи приняли решение провести первую операцию по методу Фокера в медучреждении.

«Такое сочетание патологий встречается в одном проценте случаев. Поэтому мы впервые применили метод Фокера, то есть мы решили вырастить пищевод путем его вытяжения. Оперировали малыша в первые стуки жизни», — сообщил заведующий хирургией новорожденных МОЦОМД Михаил Рехвиашвили.

Лечение ребенка провели в два этапа. Сперва концы пищевода свели близко друг к другу и начали их вытяжение. После максимального сближения частей пищевода их сшили. Медицинское вмешательство прошло успешно, ребенка выписали из больницы.

Ранее в Подмосковье врачи спасли женщину с редкой формой внематочной беременности. 35-летняя пациентка была экстренно прооперирована.

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