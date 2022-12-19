Приморские главврачи спасли пассажиров и бортпроводника на рейсе из Москвы

Главные врачи Лесозаводской городской больницы и Пограничной центральной районной больницы в Приморье на рейсе Москва — Владивосток спасли двух пассажиров и бортпроводника, сообщает официальный Telegram-канал министерства здравоохранения Приморского края.

«Первая экстренная ситуация случилась сразу после набора высоты. Молодому мужчине стало плохо — почувствовал обморочное состояние, затошнило, упал в обморок. Врачи измерили давление — 90/40, в анамнезе хронических заболеваний не было, алкоголь не употреблял, перед полетом перекусил», — говорится в сообщении. Врачи подняли ему давление и до конца полета мужчина чувствовал себя нормально.

Уже через полчаса на борту самолета стало плохо женщине — у нее началась сильная паническая атака, которая привела к резкому повышению давления, чувству нехватки воздуха, тремору конечностей. Выяснилось, что ранее пассажирка перенесла сложную операцию и в день выписки из больницы решилась на длительный перелет с пересадками. Помимо этого, у нее было заболевание, которое могло значительно ухудшить ее состояние.

Оказание первой помощи осложнялось тем, что женщина отказывалась принимать любые препараты, но врачи убедили ее. Через полтора часа состояние пассажирки стабилизировалось, она заснула и ее дальнейший полет прошел спокойно. Позже врачи также помогли бортпроводнику, у которого резко поднялось давление.

Уточняется, что медики Наталья Анпилогова и Дмитрий Лепилин возвращались во Владивосток с учебы в Москве ночным рейсом.

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