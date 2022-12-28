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03:39, 28 декабря 2022
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Подмосковные врачи удалили пациентке 12-килограммовую раковую опухоль

Подмосковные врачи удалили пациентке 12-килограммовую раковую опухоль
Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Раковую опухоль весом в 12 килограммов удалили пациентке врачи Московского областного онкологического диспансера в подмосковной Балашихе, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

«Опухоль у пациентки занимала две трети брюшной полости от диафрагмы до малого таза, она оттесняла внутренние органы и не давала полноценно функционировать организму. Особенность еще заключалась в том, что у пациентки был низкий вес — менее 55 килограммов и нефункционирующая правая почка, которая вместе с правой половиной толстой кишки была вовлечена в опухолевый процесс», — рассказал заведующий онкологического отделения №10 Евгений Лавров.

39 летняя женщина поступила в онкодиспансер с жалобами на образование в брюшной полости, запоры после приема пищи и тошноту. После проведения ряда обследований у неё была выявлена липосаркома забрюшиного пространства. После этого пациентку успешно прооперировали и сейчас она находится в удовлетворительном состоянии под наблюдение врача-онколога по месту жительства. В дальнейшем, ей предстоит пройти курс химиотерапии.

Ранее подозревавшей у себя беременность россиянке также удалили гигантскую опухоль в животе.

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