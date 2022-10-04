Перечислены самые популярные у столичных студентов специальности

Самые популярные у столичных студентов специальности перечислили на официальном сайте мэра столицы.

«Наибольшей популярностью пользуются ИТ-направления: информационные системы и программирование, сетевое и системное администрирование, обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем, а также графический дизайн, аддитивные технологии и мобильная робототехника», — говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, свыше двух тысяч студентов учатся в этом году на базовой кафедре Московского государственного образовательного комплекса (МГОК), расположенной на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». МГОК считается одним из главных центров профессионально-технического образования города, где многие программы составлены с учетом конкретных потребностей работодателей.

Ранее жителям столицы предложили бесплатно научиться развивать бизнес. На октябрь запланированы очные и дистанционные мастер-классы, актуальные для всех сфер бизнеса.