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03:41, 04 октября 2022
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Перечислены самые популярные у столичных студентов специальности

Перечислены самые популярные у столичных студентов специальности
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Самые популярные у столичных студентов специальности перечислили на официальном сайте мэра столицы.

«Наибольшей популярностью пользуются ИТ-направления: информационные системы и программирование, сетевое и системное администрирование, обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем, а также графический дизайн, аддитивные технологии и мобильная робототехника», — говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, свыше двух тысяч студентов учатся в этом году на базовой кафедре Московского государственного образовательного комплекса (МГОК), расположенной на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». МГОК считается одним из главных центров профессионально-технического образования города, где многие программы составлены с учетом конкретных потребностей работодателей.

Ранее жителям столицы предложили бесплатно научиться развивать бизнес. На октябрь запланированы очные и дистанционные мастер-классы, актуальные для всех сфер бизнеса.

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