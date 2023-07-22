Спецназ ликвидировал захватившего дом в Подмосковье вооруженного мужчину

Спецотряд быстрого реагирования ликвидировал захватившего дом в коттеджном поселке Шервуд вооруженного преступника, сообщили «Мосленте» в Главном управлении Росгвардии по Московской области.

«Во избежание трагических последствий правоохранители неоднократно уговаривали мужчину сложить оружие и сдаться, но он вел себя неадекватно и открыл по ним огонь из автоматического оружия», — рассказала руководитель пресс-службы подполковник полиции Софья Хотина.

Оказавший сопротивление преступник был вооружен несколькими автоматами, гранатами и зажигательными смесями и скрывался в домовладении площадью в 2000 квадратных метров. В операции по его нейтрализации применялись квадрокоптеры.

Сейчас дом обследуют саперы ОМОН «Русич» ГУ Росгвардии по Московской области. После них к работе преступит оперативно-следственная группа.

Ранее сообщалось о вооруженном мужчине, захватившем дом и заложников в коттеджном поселке Шервуд. Позже заложникам удалось сбежать.