Обстановка на криминальной сходке после посещения спецназом попала на видео

В подмосковных Мытищах накрыли сходку криминальных авторитетов с участием более 50 человек, сообщает Telegram-канал Baza. Обстановка в ресторане после посещения полицией и спецназом Росгвардии по Московской области попала на видео.

По данным канала, лидеры преступного мира собрались в ресторане «Гранда» на 1-й Пролетарской улице в понедельник, 6 февраля. Ближе к вечеру к заведению начали стягиваться машины правоохранительных органов, территорию оцепили. Некоторые из посетителей пытались скрыться, но были задержаны.