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11:30, 07 февраля 2023
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Обстановка на криминальной сходке после посещения спецназом попала на видео

Обстановка на криминальной сходке после посещения спецназом попала на видео
Фото: источник «Мосленты»

В подмосковных Мытищах накрыли сходку криминальных авторитетов с участием более 50 человек, сообщает Telegram-канал Baza. Обстановка в ресторане после посещения полицией и спецназом Росгвардии по Московской области попала на видео.

По данным канала, лидеры преступного мира собрались в ресторане «Гранда» на 1-й Пролетарской улице в понедельник, 6 февраля. Ближе к вечеру к заведению начали стягиваться машины правоохранительных органов, территорию оцепили. Некоторые из посетителей пытались скрыться, но были задержаны.

Всего в отдел полиции были доставлены 48 выходцев из Азербайджана, двое из Дагестана, а также из Армении и Таджикистана. У них были изъяты телефоны, несколько травматических пистолетов и одна единица боевого огнестрельного оружия.

Ранее, в ноябре прошлого года сообщалось, что убийца вора в законе получил такой же титул и попал под новое уголовное дело.

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