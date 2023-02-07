Обстановка на криминальной сходке после посещения спецназом попала на видео
В подмосковных Мытищах накрыли сходку криминальных авторитетов с участием более 50 человек, сообщает Telegram-канал Baza. Обстановка в ресторане после посещения полицией и спецназом Росгвардии по Московской области попала на видео.
По данным канала, лидеры преступного мира собрались в ресторане «Гранда» на 1-й Пролетарской улице в понедельник, 6 февраля. Ближе к вечеру к заведению начали стягиваться машины правоохранительных органов, территорию оцепили. Некоторые из посетителей пытались скрыться, но были задержаны.
Всего в отдел полиции были доставлены 48 выходцев из Азербайджана, двое из Дагестана, а также из Армении и Таджикистана. У них были изъяты телефоны, несколько травматических пистолетов и одна единица боевого огнестрельного оружия.
Ранее, в ноябре прошлого года сообщалось, что убийца вора в законе получил такой же титул и попал под новое уголовное дело.