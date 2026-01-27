Спецпредставитель Путина посоветовал мэру Нью-Йорка учиться чистке улиц у Москвы

Мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани следует поучиться у Москвы, как чистить улицы от снега. Такую рекомендацию политику дал глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

Он заявил, что у Мамдани вышла хорошая фотосессия, когда он сам чистил снег на улицах Нью-Йорка. По словам Дмитриева, фотосессия заслуживает похвалы и иллюстрирует «теплоту коллективизма» в действии.

«Следующий шаг — возможно, стоит взять урок у Москвы, как действительно поддерживать чистоту улиц от снега», — добавил он.

Ранее ведущий специалист Центра погоды Фобос Евгений Тишковец рассказал, что к 28 января в Москве высота сугробов достигнет полуметра из-за выпадения половины месячной нормы осадков.