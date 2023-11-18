«Спиди-гонщика» на самокате заметили на шоссе в Москве
Московский самокатчик разогнался до скорости машин на шоссе и попал на видео.
Самокатчик разогнался до скорости машин на Ярославском шоссе и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москвач. Новости Москвы».
«Спиди-гонщика заметили на Ярославском шоссе», — подписал ролик автор поста. На видео один из автомобилистов показывает, что парень на самокате едет на одной с ним скорости ― 80 километров в час.
«Чокнутые, когда их привлекать начнут?», «Псих, опасен для общества (и для себя, но это уже меньше волнует)», «Человек с явным отсутствием мозга. Без шлема, на трассе и с такой скоростью!», «Никаких инстинктов самосохранения», — отреагировали на увиденное юзеры.
«Нет же инфраструктуры для движения на средствах индивидуальной мобильности. Приходится пользоваться тем, что есть. На вокзале закройте все общественные туалеты и потом порицайте людей, которые справляют нужду у ближайшего куста», — заметил один из участников дискуссии.
Ранее водителя на необычном веломобиле заметили на Смоленской площади в Москве.