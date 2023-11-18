«Спиди-гонщика» на самокате заметили на шоссе в Москве

«Чокнутые, когда их привлекать начнут?», «Псих, опасен для общества (и для себя, но это уже меньше волнует)», «Человек с явным отсутствием мозга. Без шлема, на трассе и с такой скоростью!», «Никаких инстинктов самосохранения», — отреагировали на увиденное юзеры.

«Нет же инфраструктуры для движения на средствах индивидуальной мобильности. Приходится пользоваться тем, что есть. На вокзале закройте все общественные туалеты и потом порицайте людей, которые справляют нужду у ближайшего куста», — заметил один из участников дискуссии.

Ранее водителя на необычном веломобиле заметили на Смоленской площади в Москве.