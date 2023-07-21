«Спиди-гонщик» на трассе в Москве попал на видео
Гонщика на необычном болиде заметили на Новорижском шоссе.
Гонщика на необычном болиде заметили на Новорижском шоссе. Снятую очевидцами видеозапись опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».
Увиденное восхитило большинство юзеров, многим герой видео напомнил любимый в детстве мультфильм. «Интересный аппарат какой у него», «Стиль», «Мы из будущего», «Там еще и для пассажира место есть!», «О, ништяк! Что-то раньше не видел я у нас такой болид», «Спасать город!», «Спиди-гонщик! Напомнил мой любимый мультфильм», — написали подписчики канала.
Один из участников дискуссии заметил, что необычное транспортное средство наверняка весьма уязвимо. «Безопаснее, чем смарт. Есть трубчатый каркас и дуги безопасности», — ответили ему.
Ранее гоночный болид заметили в кустах у московского парка.