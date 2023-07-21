«Спиди-гонщик» на трассе в Москве попал на видео

Гонщика на необычном болиде заметили на Новорижском шоссе. Снятую очевидцами видеозапись опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

Увиденное восхитило большинство юзеров, многим герой видео напомнил любимый в детстве мультфильм. «Интересный аппарат какой у него», «Стиль», «Мы из будущего», «Там еще и для пассажира место есть!», «О, ништяк! Что-то раньше не видел я у нас такой болид», «Спасать город!», «Спиди-гонщик! Напомнил мой любимый мультфильм», — написали подписчики канала.