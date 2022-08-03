Москвич раскрыл список обязанностей участников футбольных банд

Москвич, бывший спортивный фанат Дмитрий в беседе с «Мослентой» раскрыл список обязанностей участников футбольных банд, которые были популярны в 2000-е годы в Москве и Подмосковье.

«Любая футбольная банда или группировка — организованная структура. Находясь в ней, ты понимаешь: у тебя есть ряд обязанностей и обязательств перед парнями. И ты не можешь этим пренебречь. Кто-то отвечает за набор новичков, кто-то — за разведку и контрразведку, кто-то держит у себя кассу или общак», — рассказал собеседник.

По его словам, массу футбольных болельщиков можно было условно разделить на три сферы: первая и самая большая — обычные фанаты с флагами и шарфиками, вторая — организованные фанаты, которые обеспечивали поддержку клубов баннерами, перформансами и придумывали лозунги, и третья — малочисленное боевое ядро, футбольные хулиганы.

Они подчинялись своим старшим безоговорочно. Если лидер говорил, что завтра в пять утра все должны были быть в определенной точке, то все приезжали без лишних разговоров.

«Что касается каких-то обязанностей, которые мы на себя брали, то их диктовала необходимость. Разведка была нужна, чтобы знать, где находятся твои оппоненты. Например, в день очередного дерби ты страсть, как хочешь выяснить, где бойцы противника, чтобы встретиться и отвесить им гуманитарной помощи», — отметил бывший футбольный фанат.

Москвич также рассказал, что все участники банды всегда собирали деньги в общак на откуп от стражей порядка и на лечение участников сообщества, а также на помощь родственникам и друзьям членов группы, если в этом была жизненная необходимость.

Ранее массовая драка футбольных фанатов в Москве попала на видео.