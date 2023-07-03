Названо самое популярное у москвичей спортивное направление

Самым популярным у москвичей направлением в проекте «Спортивные выходные» оказалась йога. Об этом на официальном сайте мэра столицы сообщила заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг «Мои документы» Кристина Сиротинина.

«"Спортивные выходные" предлагают москвичам бесплатные тренировки по различным направлениям под руководством профессионалов. За первые четыре недели летнего сезона наши тренеры провели 316 занятий: в них приняли участие почти шесть тысяч человек. Самой популярной стала йога», — сказала Сиротинина.

Этим летом горожане могут заняться йогой, растяжкой, функциональным тренингом или танцами на разных площадках. В текущем году в проекте появились новые интересные локации: крыша Южного речного вокзала и южный ландшафтный парк на территории культурно-развлекательного кластера «Остров мечты», сад Технопарка в инновационном центре «Сколково», парк 50-летия Октября, территория общественного пространства «Хлебозавод № 9» и причал «Лужники — Центральный».

Отмечается, что чаще всего в проекте участвуют женщины в возрасте от 20 до 45 лет.

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