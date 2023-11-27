Спорткомплекс в Подмосковье обрушился под тяжестью снега

По сведениям канала, конструкция на улице Дзержинского использовалась для пляжных видов спорта. При обрушении никто не пострадал.

Ранее сильный ветер, снегопад и обледенение пришли в столичный регион. Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности до «оранжевого».