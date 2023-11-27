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18:36, 27 ноября 2023
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Спорткомплекс в Подмосковье обрушился под тяжестью снега

Надувной спорткомплекс в Алабушево обрушился под тяжестью снега.

Спорткомплекс в Подмосковье обрушился под тяжестью снега

Под тяжестью снега обрушился надувной спорткомплекс «Зевс» в подмосковном селе Алабушево. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «112».

По сведениям канала, конструкция на улице Дзержинского использовалась для пляжных видов спорта. При обрушении никто не пострадал.

Ранее сильный ветер, снегопад и обледенение пришли в столичный регион. Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности до «оранжевого».