Московский студент придумал роботов для разрушения тромбов в сосудах

Новый способ борьбы с тромбозом и атеросклерозом сосудов с помощью роботов придумал студент третьего курса Медицинского института РУДН, будущий сосудистый хирург Андрей Костылев, передают «Известия».

«Идея проекта пришла мне в голову два года назад во сне. Тогда я учился на первом курсе. Мне приснились роботы в виде жучков, которые летают по кровотоку. Что-то из области фантастики», — поделился с изданием будущий медик.

В результате молодой ученый спроектировал модель нанороботов — микроструктуру овальной формы. С помощью удаленной системы управления можно растягивать в длину и ширину. Роботы доставляют лекарственные препараты непосредственно к сосудистой бляшке или тромбу и разрушает их изнутри. При этом не образуется рубцов и следов на сосуде, мешающих кровотоку.

По словам Костылева, структуру вводят в лучевую артерию и при этом пациент ничего не чувствует, оставаясь в сознании. После того, как наноробот выполнит свою задачу, он должен вернуться в место,ввода или раствориться при помощи магнитного поля. Первый прототип продукта был создан на базе НИИ молекулярной и клеточной медицины Медицинского института РУДН. На развитие стартапа было привлечено более 400 миллионов рублей.

Сейчас команда студентов-медиков договаривается с представителями Российского кардиологического общества об исследованиях новой разработки и открытом доступе к консультациям с врачами нужной специальности, а также их участии в клинической части проекта в дальнейшем. Кроме того, этого молодые ученые ведут переговоры с ЦКБ Управления делами президента РФ, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева и другими учреждениями.

В ближайшее время начнутся исследования на биологических средах, а затем — лабораторных животных. Ожидается, что промышленное производство и использование продукта начнется в 2028 году.

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