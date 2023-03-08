Назван оптимальный способ инвестирования в московскую недвижимость

Оптимальный способ инвестирования в московскую недвижимость в беседе с «Мослентой» назвал эксперт по инвестициям в недвижимость, создатель клуба инвесторов «Деньги» Андрей Любунь. По его словам, для этой цели лучше покупать апартаменты.

«Сейчас в апартаментах уже заранее делают ремонт, они небольшие и там можно сделать временную регистрацию съемщикам, как и в квартирах», — пояснил эксперт.

Он отметил, что районы для покупки такого вида жилья нужно выбирать с хорошо развитой инфраструктурой, транспортными магистралями, метро и магазинами. По его словам, сейчас очень хорошее время для вложений, потому что застройщики и собственники крайне охотно идут на уступки и скидки при продаже недвижимости.

«Смотрите ипотечные программы с завышением стоимости. Для себя, то есть жизни в квартире, покупать не выгодно, а для аренды — вполне допустимо. Так вы закроете завышенную стоимость за счет сдачи недвижимости», — отметил специалист.

Ранее инвестор Андрей Любунь назвал основные способы получать доход с недвижимости.