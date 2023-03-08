Город
19:18, 08 марта 2023
1 мин.

Назван оптимальный способ инвестирования в московскую недвижимость

Назван оптимальный способ инвестирования в московскую недвижимость
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Оптимальный способ инвестирования в московскую недвижимость в беседе с «Мослентой» назвал эксперт по инвестициям в недвижимость, создатель клуба инвесторов «Деньги» Андрей Любунь. По его словам, для этой цели лучше покупать апартаменты.

«Сейчас в апартаментах уже заранее делают ремонт, они небольшие и там можно сделать временную регистрацию съемщикам, как и в квартирах», — пояснил эксперт.

Он отметил, что районы для покупки такого вида жилья нужно выбирать с хорошо развитой инфраструктурой, транспортными магистралями, метро и магазинами. По его словам, сейчас очень хорошее время для вложений, потому что застройщики и собственники крайне охотно идут на уступки и скидки при продаже недвижимости.

«Смотрите ипотечные программы с завышением стоимости. Для себя, то есть жизни в квартире, покупать не выгодно, а для аренды — вполне допустимо. Так вы закроете завышенную стоимость за счет сдачи недвижимости», — отметил специалист.

Ранее инвестор Андрей Любунь назвал основные способы получать доход с недвижимости.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.