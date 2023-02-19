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07:29, 19 февраля 2023
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Психолог порекомендовала экологичный способ избавления от зависти

Психолог порекомендовала экологичный способ избавления от зависти
Фото: unsplash

Экологичный способ избавления от зависти в беседе с «Мослентой» порекомендовала психолог Клиники доктора Исаева Евгения Морозова.

«Зависть считается негативным чувством, но в нем много ресурса. При правильном подходе можно использовать это ощущение себе во благо», — пояснила специалист.

По ее словам, если человек ничего не делает с имеющейся завистью, внутри копится злость, которая начинает «съедать» его изнутри. Люди зачастую пытаются подавить в себе эти ощущения, однако специалист советует воздержаться от привычного паттерна поведения.

«Конструктивным способом избавления от зависти будет полное проживание этого ощущения. Необходимо проанализировать, чему конкретно вы завидуете. Что есть у человека, чего нет у вас, что вы бы очень сильно хотели получить», — продолжила Морозова.

Далее необходимо подумать, что возможно сделать для получения желаемого: поставить цель, расписать шаги по ее достижению. «Вам необходимо сублимировать переживания в действия, которые помогут достигнуть желаемого результата», — резюмировала собеседница издания.

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