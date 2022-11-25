Названы самые угоняемые в России марки автомобилей

Самые угоняемые в России марки автомобилей назвали «Мосленте» в пресс-службе группы «Ренессанс страхование». По данным аналитиков, резко выросло число угонов автомобилей представительского класса.

«С начала 2022 года интерес злоумышленников к автомобилям BMW, Land Rover и Genesis увеличился в два раза. А число обращений об угоне автомобилей Mercedes возросло на треть», — сообщили в пресс-службе.

Несмотря на новый тренд, самыми популярными среди автоугонщиков остаются автомобили массового сегмента. Чаще всего жертвами злоумышленников по-прежнему становятся владельцы Hyundai и KIA. Среди них лидируют Hyundai Sonata и Santa Fe. На третьем месте по динамике угонов оказался Mercedes-Benz GLE. В пятерку вошли также корейские SUV Kia Sorento и Hyundai Tucson.

«Рост числа угонов автомобилей представительского класса могло спровоцировать открытие границ в СНГ с целью перегона машины в другие страны содружества. Тогда как причина популярности автомобилей массового сегмента остается прежней: похищение для дальнейшей перепродажи б/у запчастей», — прокомментировал ситуацию вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

Ранее самые распространенные способы угона машин в Москве назвал заместитель начальника шестого отдела УУР столичного ГУ МВД России управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Вячеслав Отраднов.