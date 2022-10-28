Город
05:36, 28 октября 2022
1 мин.

В Подмосковье нашли способ лечения детей с постковидным синдромом

В Подмосковье нашли способ лечения детей с постковидным синдромом
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Подмосковные врачи нашли способ лечения детей с постковидным синдромом, который обычно возникал через одну-две недели после перенесенной инфекции, сообщили «Мосленте» в пресс-службе областного Минздрава.

«С начала пандемии к нам поступали маленькие пациенты с мультисистемным воспалительным синдромом: у них были поражены практически все органы. Новый подход заключается в совмещении лекарственной терапии с плазмафарезом, когда кровь пациента проходит очистку и доставляется обратно в кровоток», — рассказал заведующий детской реанимацией Химкинской больницы Дмитрий Новиков.

По данным пресс-службы, эффективность метода была доказана неоднократно. Таким образом с начала пандемии удалось вылечить более десяти детей.

Ранее эпидемиолог назвала проявления постковидного синдрома у переболевших омикроном. По ее словам, пациенты после выздоровления жалуются на слабость, головокружения, ухудшение памяти, головные боли, повышение или понижение артериального давления, а также нарушение пищеварения.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.