В Подмосковье нашли способ лечения детей с постковидным синдромом

Подмосковные врачи нашли способ лечения детей с постковидным синдромом, который обычно возникал через одну-две недели после перенесенной инфекции, сообщили «Мосленте» в пресс-службе областного Минздрава.

«С начала пандемии к нам поступали маленькие пациенты с мультисистемным воспалительным синдромом: у них были поражены практически все органы. Новый подход заключается в совмещении лекарственной терапии с плазмафарезом, когда кровь пациента проходит очистку и доставляется обратно в кровоток», — рассказал заведующий детской реанимацией Химкинской больницы Дмитрий Новиков.

По данным пресс-службы, эффективность метода была доказана неоднократно. Таким образом с начала пандемии удалось вылечить более десяти детей.

Ранее эпидемиолог назвала проявления постковидного синдрома у переболевших омикроном. По ее словам, пациенты после выздоровления жалуются на слабость, головокружения, ухудшение памяти, головные боли, повышение или понижение артериального давления, а также нарушение пищеварения.