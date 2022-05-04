Выявлен эффективный способ объединения соседей в Москве

«Мослента» выявила эффективный способ объединения соседей в столице. Так, благодаря увеличению количества спортплощадок в городе люди начали активно создавать сообщества активных граждан.

Специалисты отмечают, что вокруг спорта в целом куда проще выстраиваются контакты между людьми, в том числе и между соседями. Сообщества чаще всего формируются именно по территориальному принципу. Площадка рядом с домом подталкивает жильцов многоэтажек круглый год играть в спортивные игры, держать себя в форме, а главное — общаться друг с другом.

Ранее москвичи придумали способ поделиться любовью с соседями.