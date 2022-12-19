Москвичам назвали способ открыть доступ к электронной медкарте любым врачам

Способ открыть временный доступ к электронной медкарте «Мосленте» раскрыли в пресс-службе департамента здравоохранения столицы. Москвичи могут предоставить доступ к информации из электронной медкарты врачам любых медицинских организаций — частных клиник, федеральных центров или региональных больниц.

«Изучить данные медики смогут в онлайн-формате по временной ссылке, но только с разрешения пациента, в установленный им временной период и только из выбранных пользователем разделов. Это упростит получение медицинской помощи вне московской системы здравоохранения. Пациентам больше не придется скачивать и распечатывать документы для обращения к таким специалистам», — сообщили в ведомстве.

Благодаря временному доступу к электронной медкарте врач частной клиники в Москве или региональной больницы сможет изучить историю болезни пациента и назначить ему необходимое лечение.

Чтобы предоставить временный доступ к электронной медицинской карте, пациенту нужно отправить врачу ссылку, сгенерированную в веб-версии сервиса. Для этого необходимо зайти в электронную медкарту на портале mos.ru и проделать следующий путь: «Настройки» — «Временный доступ» — «Создать временный доступ». После этого отметить, к чьей медкарте необходимо предоставить доступ — собственной или ребенка. В процессе оформления ссылки необходимо указать адрес электронной почты человека, которому будет предоставлен временный доступ, и уточнить, какие разделы медкарты будут открыты для него и на какой срок.

«Пациент может задать название доступу, в дальнейшем это позволит ему легко ориентироваться во всех сгенерированных ссылках», — отметили в Депздраве.

Для подтверждения заявки на формирование временного доступа к электронной медкарте пациенту на телефон поступит СМС с кодом. После его ввода сгенерированная ссылка будет отправлена на указанную электронную почту врача.

«Важно убедиться, что адрес введен верно, это позволит избежать передачи личной медицинской информации посторонним лицам», — предупредили в ведомстве.

Чтобы обезопасить данные, в системе предусмотрена дополнительная защита. По завершении создания временного доступа пациент получит код доступа, который необходимо передать лечащему врачу любым удобным способом. Ему, в свою очередь, достаточно пройти по ссылке и ввести код, чтобы ознакомиться с необходимой информацией из медкарты в онлайн-режиме.

Все созданные ссылки доступны пользователю в подразделе «Временный доступ» электронной медкарты. Если родитель создавал временный доступ к медкарте ребенка, необходимо перейти в эту медкарту для просмотра списка временных доступов. Пользователь может в любой момент отключить доступ по какой-то из активных ссылок или, наоборот, возобновить по неактивной. Управлять ссылками в медицинской карте ребенка могут оба родителя, разъяснили в пресс-службе.

Ранее москвичам назвали доступные в электронной медкарте документы. С помощью сервиса можно ознакомиться с протоколами осмотров врачей, выписками из стационаров, историей вакцинаций и не только.