Раскрыт способ помочь пьяному щенку и правильно вакцинировать пантеру в Москве

В Москве специалисты контакт-центра для владельцев домашних животных спасли пьяного щенка. Как сообщил председатель Комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин на официальном сайте мэра Москвы, питомец выпил бокал алкогольного напитка.

Так, операторы помогли владельцу щенка быстро попасть к ветеринару и предупредили врача о скором прибытии экстренного пациента.

На сайте мэра перечислили и другие неожиданные поводы для обращения в тематический контакт-центр. Так, один москвич интересовался вакцинацией для пантеры, а другой хотел собрать необходимые документы на лису для совместного путешествия.

Отмечается, что горожане могут обратиться за помощью в любое время суток. Для этого нужно позвонить по телефону: +7 (495) 612-04-25.

Ранее была определена наиболее востребованная стоматологическая услуга столичных ветеринаров.