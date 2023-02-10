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05:36, 10 февраля 2023
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Названа самая популярная стоматологическая услуга столичных ветеринаров

Названа самая популярная стоматологическая услуга столичных ветеринаров
Фото: Е. Самарина / официальный портал мэра и правительства Москвы

Самая популярная стоматологическая услуга в столичных госветклиниках была названа в пресс-службе московского Комитета ветеринарии.

«Это снятие зубного камня. Специалисты отмечают, что это нужно делать под наркозом, поэтому обращаться следует именно в ветеринарную клинику. Запускать проблему нельзя — как правило, следствием несвоевременного снятия становятся гингивиты и пародонтиты», — говорится в сообщении.

Помимо этого, столичные ветврачи лечат у животных пародонтиты, гингивиты, стоматиты, удаляют новообразования в деснах и молочные зубы, помогают и с другими стоматологическими проблемами.

Ветврач Рублевского ветеринарного участка Марина Евтеева посоветовала приводить питомца на профилактический осмотр хотя бы раз в год. По ее словам, опасаться такой процедуры, как снятие зубного камня, не стоит, когда ее проводит квалифицированный специалист. Медик порекомендовала чистить зубы питомцу специальной зубной щеткой и пастой для животных в домашних условиях, а также следить за рационом — в нем обязательно должна быть жесткая пища.

Если у питомца возникли проблемы с зубами, принять в Москве его сможет как ветеринар общего профиля, так и узкопрофильный врач. Узнать, где принимает стоматолог, можно по телефону круглосуточного контакт-центра для владельцев домашних животных: +7 495 612 04 25.

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