Москвичам напомнили эффективный и бесплатный способ профилактики бешенства

Эффективный и бесплатный способ профилактики бешенства напомнил москвичам председатель столичного Комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

«Вакцинация питомцев — единственный способ не допустить распространения бешенства. Уже давно в Москве животных прививают проверенной и эффективной российской вакциной. Такое внимание к теме борьбы с бешенством в Москве дает свои результаты — в прошлом году в городе был зафиксирован всего один случай заражения животного», — сказал специалист.

Для этого ежегодно в столице проходит масштабная кампания. Например, в этом году в городе будет организовано почти две тысячи временных пунктов, часть из которых в теплое время года откроется рядом с площадками для выгула собак. Также вакцинировать питомца против бешенства можно в любой из государственных ветеринарных клиник города или на дому. В последнем случае нужно будет оплатить выезд специалиста. При этом везде вакцинация питомца проводится бесплатно.

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