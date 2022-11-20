Москвичи описали способ прокладки тоннеля первой линии метро

Способ так называемой открытой прокладки тоннеля первой линии московского метро описали жители столицы в Telegram-канале «О Москве с любовью».

«Сначала строители вырывали котлован, укрепляли его со всех сторон бетоном, делали сверху крышу и засыпали все обратно грунтом», — говорится в сообщении.

Как отметили администраторы канала, в результате этих работ получался бетонный коридор, в котором потом укладывали пути, превращая его в тоннель столичного метро.

Ранее был раскрыт адрес заброшенного вестибюля одной из станций московского метро. Сейчас сооружение не используется по назначению.