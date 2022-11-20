06:26, 20 ноября 2022
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Москвичи описали способ прокладки тоннеля первой линии метро
Фото: РИА Новости
Способ так называемой открытой прокладки тоннеля первой линии московского метро описали жители столицы в Telegram-канале «О Москве с любовью».
«Сначала строители вырывали котлован, укрепляли его со всех сторон бетоном, делали сверху крышу и засыпали все обратно грунтом», — говорится в сообщении.
Как отметили администраторы канала, в результате этих работ получался бетонный коридор, в котором потом укладывали пути, превращая его в тоннель столичного метро.
Ранее был раскрыт адрес заброшенного вестибюля одной из станций московского метро. Сейчас сооружение не используется по назначению.